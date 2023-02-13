Количество отечественных брендов выросло на 17–20% за год

Фото: ТАСС/Астахов Дмитрий

Количество отечественных брендов выросло на 17–20% только за прошлый год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя Росаккредитации Назария Скрыпника.

Эксперт обратил внимание на то, что бизнес в РФ столкнулся в прошлом году со множеством трудностей на фоне введения санкций и ухода с российского рынка зарубежных компаний. Однако их удалось успешно преодолеть при поддержке государства.

Скрыпник напомнил, что перед бизнесменами поставили задачу заменить ряд товаров и упростить их ввоз на территорию России. В свою очередь, министерство экономического развития РФ подготовило соответствующие меры поддержки.

"По количеству зарегистрированных Росаккредитацией сертификатов можно сделать вывод, что произошло замещение одних брендов на другие. На место ушедших брендов приходят в том числе и российские производители – их число выросло на 17–20%", – подчеркнул он.

Российская сторона ведет торговлю с государствами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве увеличилось на 7%, превысив 830 тысяч. По его словам, на предприятиях МСП заняты 3,2 миллиона москвичей, это почти 40% работающего населения столицы.

Он напомнил, что в городе действуют различные гранты на создание импортозамещающих производств, точек общепита и других организаций, также предприниматели могут взять льготные кредиты. Последними в минувшем году воспользовалось больше семи тысяч компаний.

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