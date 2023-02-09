Запад не ожидал эффективного противостояния РФ экономическим угрозам – Путин

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Трудности для отдельных отраслей российской экономики были неизбежными, однако те, кто создавал эти проблемы, не ожидали, что Россия сможет им противостоять. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с представителями отечественной авиаотрасли.

"Думаю, для многих, тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства", – сказал президент.

В частности, он выразил надежду на то, что Россия смогла преодолеть все этапы трудностей, которые пытается создавать Запад. Это, по его словам, подтверждает тот факт, что финансовая система страны, ее производство и сфера услуг продолжают работать без сбоев.

"Мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед", – добавил глава государства.

Как утверждает Путин, в этом году в России ожидается экономический рост, хоть и небольшой. Об этом говорят не только в РФ, но и в международных институтах, заметил он.

Ранее на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент заявил, что мировые бренды несут огромные убытки из-за ухода из РФ. При этом он подчеркнул, что налаженный этими компаниями в РФ бизнес не развалился, а его подхватили отечественные предприниматели.



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