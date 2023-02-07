Путин дал высокую оценку работе Собянина по реализации проектов развития Москвы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе встречи с Сергеем Собяниным поблагодарил мэра и его команду за реализацию проектов в Москве, в частности, он отметил ситуацию с трафиком в городе.

Так, несколько лет назад у властей были сомнения в возможности обеспечения нормального трафика внутри Москвы.

"При таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира. Активно развивается система здравоохранения, образования, городская среда в целом", – сказал президент РФ.

Российский лидер также выразил надежду, что мэр и его команда сохранят высокие темпы и качество работы.

"И вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время", – добавил Путин.

В свою очередь, Собянин рассказал Путину, что по итогам 2022 года в области экономики Москва вышла на третье место среди мировых городов по валовому продукту с учетом паритета покупательной способности, а за пять лет город нарастил объем инвестиций в два раза.

Также, как отметил мэр, продолжается развитие в сфере здравоохранения: проводится ремонт и строительство поликлиник, ведется работа по повышению качества лечения.

"Параллельно мы работаем с "Московской электронной школой". Здесь тоже достаточно большой объем данных, около 2 миллионов единиц контента уже закачано в эту школу. Вы давали поручение, чтобы попытаться все-таки распространить этот опыт на другие регионы. Мы с министерством образования и с Минцифры создали проект, где "Московская электронная школа" будет основой для российской электронной школы под названием "Моя школа", – добавил мэр.

Кроме того, Собянин доложил Путину, что старт БКЛ столичного метро может состояться в скором времени. Градоначальник также выразил надежду на совместное открытие линии с главой государства. Также Собянин сообщил, что в текущем году будут запущены МЦД-3 и МЦД-4.

На это Путин заявил, что высоко ценит проекты по развитию столичной транспортной инфраструктуры. Российский лидер назвал начинания в этой сфере мощными.

Отдельно мэр рассказал и про дорожное строительство. По словам Собянина, в этом году будет достроена вторая очередь Московского скоростного диаметра и Южная хорда, которая соединит Московский скоростной диаметр с направлением на Казань.

Также Собянин сообщил, что по программе реновации столичного жилфонда переселили уже 100 тысяч жителей, в ближайшие три года переселят еще 200 тысяч.

Кроме того, мэр доложил о результатах работы системы видеонаблюдения в столице.

"В настоящее время в метро и в городе было задержано 7 тысяч 713 человек, находящихся в федеральном розыске, это чистой воды уголовники, которых раньше не могли найти. Эта система в течение нескольких секунд распознает, дает сигнал для работы полиции", – сказал он, добавив, что благодаря системе в Москве уменьшились квартирные кражи, поскольку система может распознать человека даже в маске.

Собянин выразил мнение, что последующие годы дадут хорошую, высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности.

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