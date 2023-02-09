Путин указал на огромные убытки мировых брендов после ухода с рынка РФ

Фото: kremlin.ru

Мировые бренды несут огромные убытки из-за ухода с российского рынка. Об этом заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Он пояснил, что бренды покидают РФ под давлением своих правительств.

"Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки, это их выбор, это их решение, многие из них, знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия", – уточнил глава государства.

По его словам, никто не хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы и средства. Он указал, что многие вкладывали душу и активно работали, а после ухода им пришлось оставить "неплохое наследство", включая инфраструктуру, производства и персонал.

Президент напомнил, что некоторые думали, что после ухода мировых брендов в России "сразу все это рухнет и развалится", но ничего подобного не происходит.



"Ничего не рухнуло и не разваливается. Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно", – сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что вместе необходимо создать условия для того, чтобы российские товары и услуги стали предметом национальной гордости. По его словам, уже и сейчас в стране достаточно таких продуктов.

Он также призвал прилагать усилия, чтобы отечественные товары пользовались спросом на зарубежных рынках.

"Разумеется, нужно к этому стремиться, потому что замыкаться на внутреннем рынке – это плохая история. Останавливаться на полпути точно нельзя, нужно конкурировать на внешних рынках", – сказал президент.

Путин попросил АСИ выстроить систему отбора и продвижения отечественных брендов, чтобы они могли нарастить производство и сбыт продукции.



Ранее издание The New York Times сообщило, что российская экономика оказалась крайне устойчивой, несмотря на уход многих крупных компаний с рынка РФ и санкции Запада. По данным СМИ, эффективность введенных ограничений теперь находится под вопросом.

Отмечалось, что другим странам было трудно уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и прочих основных товаров, а ЦБ РФ удалось поддержать стоимость рубля и сохранить стабильность финансовых рынков.



Путин начал заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

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