Крупнейший поставщик терминалов для приема карт может уйти из России – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Крупнейший поставщик терминалов для приема карт Ingenico может уйти из России в марте 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.

По заявлению поставщика, контракты с сотрудниками в России действуют до 15 февраля, однако терминалы планируют осуществлять поддержку до конца марта. Официального заявления об уходе Ingenico не было, все переговоры с банками ведутся на внутреннем уровне.

"Устройства Ingenico занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка", – отметили в сообщении.

Международная компания Ingenico, штаб-квартира которой располагается во Франции, на территории России работает с 2007 года. При этом на данный момент на сайте компании РФ нет в списке обслуживаемых стран.

Гендиректор поставщика платежных решений INPAS Илья Коробов заявил, что порядка 50% составляет доля работающих POS-терминалов Ingenico в России. По его словам, с уходом Ingenico появятся проблемы с технической поддержкой ПО и ремонтом самого терминала. Специалист подчеркнул, что, скорее всего, пользоваться этими терминалами клиенты будут до первой поломки.

Директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова считает, что после ухода Ingenico в России может масштабно развиться Система быстрых платежей (СБП) и стать основной на рынке. Пока эта платежная система занимает небольшой процент на рынке.

Ранее гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал, что в России была решена проблема с чипами для банковских карт. По его словам, основные сложности могут возникать с логистикой и увеличением цены пластика, поскольку зарубежные производители ориентированы в первую очередь на партнеров из стран Азии.



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