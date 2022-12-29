UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом с российских карт

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Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом с карт, выпущенных российскими банками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, предельный объем допускаемых к снятию средств эквивалентен 50 тысячам юаней в день либо 500 тысячам юаней в год.

В настоящее время карты UnionPay выпускают Газпромбанк, "Русский стандарт", МТС Банк, РСХБ, ВБРР, "Зенит", "Солидарность", Примсоцбанк, "Санкт-Петербург", "Приморье" и Почта Банк.

Ранее сообщалось, что UnionPay ограничила в РФ работу эквайринговыми банками, которые подпали под санкции, введя запрет на обслуживание карт, которые были выпущены за рубежом. Один из источников СМИ уточнил, что решение UnionPay могло быть вызвано страхом новых санкций.

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