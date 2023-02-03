08:12Экономика
Danonе может продать часть активов в РФ с возможностью обратного выкупа
Фото: depositphotos/rocharibeiro
Французский производитель молочных продуктов Danone готов выставить на продажу часть своих российских активов, однако в договор предлагается включить возможность обратного выкупа, сообщает газета "Коммерсант".
По словам источника издания, инвесторам предложили от 75% активов. При этом Danone рассчитывает на сохранение доли и места в совете директоров.
В "Коммерсанте" уточняют, что в сделку могут войти только российские марки Danone. В их числе называют "Простоквашино", "Растишку" и "Тему".
Французская компания отказалась прокомментировать возможную продажу активов. Заинтересованные в сделке инвестфонды не называются.
В апреле 2022 года сообщалось, что Danone не планирует уходить с российского рынка. В компании сообщили, что приоритетом остается обеспечение безопасности сотрудников и бесперебойной работы предприятий.
Позже стало известно, что Danone прекратила импорт в Россию продукции Evian и Alpro. Под данными марками выпускается минеральная вода и растительные напитки.
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