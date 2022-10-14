В "Союзмолоке" заявили, что решение о передаче Danone не отразится на потребителях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Решение о передаче контроля производства молочной и растительной продукции Danone в России не отразится на потребителях. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Союза производителей молока ("Союзмолока") Артем Белов.

"Потребителя данное заявление никоим образом не затрагивает: компания продолжает операционную деятельность, заводы работают, рабочие места сохранены, продолжаются бесперебойные поставки продукции, поэтому покупатель не заметит никаких изменений", – сообщил Белов.

По его словам, действия компании об объявлении решения обусловлены ее публичностью. Однако в данный момент неизвестно, как будет реализован план передачи производства.

О передаче контроля над производством Danone в России стало известно накануне. Заявление появилось на сайте компании.

В Danone пришли к выводу, что это оптимальное решение, которое будет гарантировать "обеспечение долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов". В компании также подчеркнули, что это лучший расклад для сотрудников, потребителей и партнеров.

До этого Danone прекратила импорт в Россию продукции Evian и Alpro, под брендами которых выпускаются минеральная вода и растительные напитки. Тогда представители компании также заявили, что не получают прибыль и дивиденды от российского бизнеса, а все средства направят на гуманитарные цели.

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