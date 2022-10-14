Danone планирует отказаться от своего подразделения в России

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Французская продовольственная компания Danone, которая известна производством молочных продуктов, объявила о том, что намерена передать фактический контроль над бизнесом в России. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте производителя.

"Компания Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля своего бизнеса по молочной и растительной продукции в России", – отмечается в материале.

В Danone пришли к выводу, что это оптимальное решение, которое будет гарантировать "обеспечение долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов". В компании также подчеркнули, что это лучший расклад для сотрудников, потребителей и партнеров.

Ранее стало известно, что американский производитель упаковки Ball продал свой бизнес в России за 530 миллионов долларов. Гендиректор Ball Corporation Дэн Фишер заявил, что это было лучшее решение, учитывая нынешние геополитические условия.

Покупатель Arnest Group приобрел весь бизнес корпорации Ball по производству алюминиевой упаковки в РФ. По мнению Фишера, в результате многомесячных размышлений было найдено решение, которое наилучшим образом обеспечивает будущее коллег и активов компании. Отмечалось, что закрытие сделки не подлежит обременениям, все необходимые разрешения получены.



Российский бизнес продолжил регистрировать торговые марки на фоне ухода западных брендов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!