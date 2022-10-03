Nvidia окончательно закроет свой офис в России в октябре

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Американская технологическая компания Nvidia собирается до конца октября закрыть свой офис в России, сообщает Forbes.
Отмечается, что в российском подразделении с начала 2022 года работали около 300 человек. После начала спецоперации на Украине и приостановки деятельности на российском рынке осталось 240 сотрудников.
Руководство Nvidia предложило им продолжить работать на компанию и после закрытия российского офиса, но из другой страны. Этих специалистов компания готова вывезти за пределы РФ чартерными рейсами. Те, кто не согласится на предложение, будут уволены с выплатой пособия.
Ранее сообщалось, что производитель видеокарт и процессоров Nvidia перестала продавать и продлевать компаниям из России лицензии на ПО для облачного гейминга. Речь идет об Nvidia Grid, программном обеспечении для виртуального разделения ядер на серверных видеокартах, благодаря которому к облачным сервисам могли подключаться единовременно большое количество пользователей.
Отмечалось, что из-за ухода компании с российского рынка цены на облачный гейминг в РФ начали расти. В России партнером GeForce NOW, позволяющей через интернет играть в компьютерные игры на слабых компьютерах, был сервис GFN.ru. Компании занялись поиском способов обхода проверок лицензий.
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