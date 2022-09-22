В Nvidia призвали навсегда забыть о дешевых видеокартах

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Глава американской компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг предупредил о росте цен на видеокарты. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Способность по закону Мура обеспечивать вдвое большую производительность при тех же затратах или при той же производительности закончилась. Поэтому идея о том, что чипы со временем будут дешеветь, к сожалению, ушла в прошлое", – уточнил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день у производителей данных устройств не получится поддерживать инновации и сохранять цены на прежнем уровне.

Ранее компания Nvidia перестала продавать и продлевать компаниям из России лицензии на ПО для облачного гейминга. Речь шла об Nvidia Grid, программном обеспечении для виртуального разделения ядер на серверных видеокартах, благодаря которому к облачным сервисам могли подключаться единовременно большое количество пользователей.

Отмечалось, что из-за ухода Nvidia с российского рынка выросли цены на облачный гейминг в РФ, а компании занялись поиском способов обхода проверок лицензий.

