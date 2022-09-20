Аналитик рассказал, работает ли eSIM на iPhone 14 в РФ

В РФ первые обладатели привезенных из США iPhone 14 столкнулись с проблемой, что гаджеты не работают в сетях российских операторов связи. Дело в том, что смартфоны для американского рынка поддерживают исключительно технологию eSIM. Она есть у отечественных операторов, однако у россиян все равно возникли трудности. Рассказываем, удалось ли решить проблему.



Нельзя позвонить?

У россиян возникли неприятности с моделями iPhone 14 из США. Они не оснащены слотом для физической SIM-карты. Гаджеты для американского внутреннего рынка работают только на базе технологии eSIM. Речь идет об альтернативе физическим симкам: микросхеме, встраиваемой на этапе производства в девайс.

Технологию eSIM в России поддерживают все крупные операторы, в том числе "МегаФон", "Билайн" и МТС. Однако гаджеты по непонятным причинам все равно не работали. Исключением стал только оператор Tele2, чьи абоненты не столкнулись с трудностями. Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Москвой 24 подтвердил эту информацию.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик компании Mobile Research Group Мы первые обнаружили эту проблему. 17 сентября в Россию привезли первые iPhone 14 из США без физического лотка для SIM-карты. Активировать электронные симки удалось только в сети Tele2 и других виртуальных операторах типа СберМобайл или Тинькофф Мобайл, которые тоже работают на Tele2.

"Большая тройка МТС, "МегаФон", "Билайн" не активировалась на электронных SIM-картах", – отметил аналитик.

При этом 20 сентября пресс-службы операторов "МегаФон" и "Билайн" сообщили, что не наблюдают сейчас сбоев. В компаниях уточнили, что их eSIM работают корректно на iPhone 14 и никаких ограничений для абонентов не имеется.



Проблема решена

Муртазин рассказал, что еще вчера операторы стали решать проблему с работой eSIM.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик компании Mobile Research Group Мы стали с ними общаться, у них провайдер eSIM совпадает с iPhone 14. И где-то в 22:50 "Билайн" уже активировал eSIM на iPhone 14. Дальше мы проверили "МегаФон" – тоже все заработало. Посмотрим дальше, как будет, но на данный момент проблема устранена.

Аналитик уточнил, что по состоянию на 19 сентября в России было продано менее 500 iPhone 14. Причем речь идет не только о моделях из США, которые не имеют слота для SIM-карты.

"iPhone 14, привезенные из Азии или Европы, имеют слот для SIM-карты. С ними проблем тем более возникнуть не должно", – заключил эксперт.

Продажа новой линейки смартфонов от Apple стартовала вечером 16 сентября на отечественных маркетплейсах. Еще до этого сообщалось, что россияне активно бронируют новые устройства. По подсчетам экспертов, количество предзаказов превысило спрос в аналогичный период 2021 года.

