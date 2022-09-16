Продажи iPhone 14 стартуют в РФ вечером 16 сентября

Фото: ТАСС/AP/Yuki Iwamura

Продажи смартфонов iPhone 14 стартуют на российских маркетплейсах вечером 16 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

В "Яндекс.Маркете" отметили, что комиссия за размещение смартфонов в пик спроса составляет для магазинов 0,1% против обычной комиссии в 4%. При этом первая крупная партия iPhone 14 ожидается 20 сентября.

На Ozon новое устройство от Apple можно будет заказать с экспресс-доставкой по Москве. При этом маркетплейс предоставит гарантийное обслуживание.

В Wildberries и "Билайне" ожидают начала продаж в начале октября, а в "М.Видео–Эльдорадо" – "в ближайшее время".

7 сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. В Россию новые смартфоны планируется поставлять по параллельному импорту.

