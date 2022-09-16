Продажи iPhone 14 стартуют в РФ вечером 16 сентября

Фото: ТАСС/AP/Yuki Iwamura
Продажи смартфонов iPhone 14 стартуют на российских маркетплейсах вечером 16 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
В "Яндекс.Маркете" отметили, что комиссия за размещение смартфонов в пик спроса составляет для магазинов 0,1% против обычной комиссии в 4%. При этом первая крупная партия iPhone 14 ожидается 20 сентября.
На Ozon новое устройство от Apple можно будет заказать с экспресс-доставкой по Москве. При этом маркетплейс предоставит гарантийное обслуживание.
В Wildberries и "Билайне" ожидают начала продаж в начале октября, а в "М.Видео–Эльдорадо" – "в ближайшее время".
7 сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. В Россию новые смартфоны планируется поставлять по параллельному импорту.
Смартфоны IPhone 14 появились на "Авито"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: