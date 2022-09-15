В новой функции iPhone 14 Pro обнаружили секретные возможности

Фото: apple.com

Авторы портала Gizmochina рассказали о расширенных возможностях функции Always-On Display в новых смартфонах от Apple.

Данная функция подразумевает постоянное отображение экрана и информации, которую хочет видеть пользователь. Ее получили устройства iPhone 14 Pro и Pro Max.

Так, Always-On Display может использоваться как навигатор, демонстрирующий только направление движения, сама карта будет скрыта. Аналогичным образом функция доступна в приложениях "Телефон" и "Голосовые заметки".

Еще одной активной функцией заблокированного экрана стала возможность управления Apple TV в режиме пульта. Разблокировать устройство при этом не требуется.

7 сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. В Россию новые смартфоны планируется поставлять по параллельному импорту.