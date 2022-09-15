Аналитик предсказал крах Apple на рынке смартфонов в РФ

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Доля американской корпорации Apple на рынке в РФ во второй половине 2022 года снизится с 10 до 2–3%. Об этом сообщил руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков в разговоре с "Газетой.ру".

Он отметил, что в первом полугодии 2022 года в РФ было импортировано около одного миллиона смартфонов компании – это примерно 10% рынка. После в период с января по февраль поставки снизились и стали осуществляться параллельным импортом.

"Поскольку с марта Apple официально не поставляет смартфоны в Россию, то до конца 2022 года поставки Apple будут значительно меньше предыдущих лет, их объем зависит исключительно от возможностей параллельного импорта и от желания розничных сетей работать с брендом, принимая все риски. Скорее всего – это не более 20 тысяч штук в месяц", – заявил аналитик.

Сурков уточнил, что бренд может потерять лояльность даже среди постоянных покупателей. Это, по словам аналитика, будет обусловлено тремя факторами: ограничением работы сервисов, в том числе пополнения счета Apple ID, ненадежностью в гарантиях сервисного обслуживания и отсутствия технологичного прорыва в последних версиях смартфонов, например iPhone 14.

Эксперт спрогнозировал, что долю Apple и Samsung на рынке смогут разделить бренды Xiaomi, Realme и Honor. Он также предположил, что спросом будут пользоваться устройства среднего ценового сегмента, нежели бюджетного.

Ранее в СМИ сообщали, что пользователи смартфонов Apple в России активно бронируют новые устройства из линейки iPhone 14 – число предзаказанных устройств превышает спрос в аналогичный период 2021 года.

По данным компании МТС, самым невостребованным оказался базовый iPhone 14 с объемом памяти 128 гигабайт. Больше 70% оплаченных предзаказов приходятся на версии Pro и Pro Max.

