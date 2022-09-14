Появились первые обзоры на новый iPhone 14

18:23
Фото: ТАСС/AP/Jeff Chiu
Журналисты тематических изданий опубликовали первые обзоры на новые смартфоны Apple iPhone 14.
Авторы The Verge назвали новое устройство iPhone 13s из-за малого количества новых функций. В частности, они рассказали о небольшом обновлении камеры и новых экстренных функций.
"Смартфон iPhone 14 очень похож на iPhone 13, который сам по себе был очень похож на iPhone 12", – заявили журналисты издания Engadget.
Авторы TechCrunch выразили мнение, что изменения будут заметны лишь тем, кто пользовался позапрошлыми поколениями смартфонов. При этом авторы The Verge похвалили iPhone 14 Pro и 14 Pro Max за высокую производительность и хорошую работу камер. При этом среди недостатков они назвали недоработанные функцию Dynamic Island и режим всегда включенного дисплея.
"В моделях iPhone этого года представлен ряд серьезных обновлений по всему спектру аппаратного и программного обеспечения", – заявили специалисты TechCrunch.
Вместе с тем авторы сказали, что компания совершила подвиг, подумав над тем, как заменить "монобровь".
Ранее главный редактор Wylsacom Media Александр Побыванец рассказал, что у пользователей iPhone после обновления операционной системы могут не работать некоторые приложения. Он порекомендовал убрать функцию автообновления. Он добавил, что после релиза обновления у пользователей стабильно возникают вопросы к функционированию системы.
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