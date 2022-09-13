Apple сняла с продажи ряд устаревших моделей своих смарт-часов

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Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Американская компания Apple отказалась от производства и продаж трех устаревших моделей своих смарт-часов. Об этом сообщает издание Business Insider.
С официального сайта IT-гиганта исчезли упоминания Watch Series 3 (2017-го года выпуска), оригинальных Watch SE от 2020 года, а также прошлогодних Watch Series 7.
Несмотря на обновление модельного ряда, Apple планирует продолжить поддержку старых устройств. Исключение составляет только Series 3 – модель можно будет сдать в официальный сервисный центр, но выше версии ПО watchOS 8 обновлений не планируется.
В настоящий момент пользователям для заказа доступны только Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 и Apple Watch Ultra, представленные на последней на данный момент презентации корпорации.
7 сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. В Россию новые смартфоны планируется поставлять по параллельному импорту.
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