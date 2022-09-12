Ретейлеры назвали сроки поставок iPhone 14 в Россию

17:22
Фото: apple.com
Российские ретейлеры рассказали об ожидаемых сроках поставок новинок от компании Apple – смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Об этом сообщает ТАСС.
По информации маркетплейса Wildberries, устройства будут представлены в каталоге в октябре 2022 года. Аналогичный период поступления товара обозначили в сети "Билайн".
Ретейлер re:Store и сеть фирменных магазинов оператора "Мегафон", в свою очередь, анонсировали сбор предзаказов на новую линейку смартфонов Apple, однако не уточнили дату старта продаж.
Актуальные предзаказы на устройства доступны в сетях МТС, "Билайн", "М.Видео" и "Эльдорадо". Стоимость базовой версии iPhone 14 на 128 гигабайтов стартует с 84 990 рублей, версии 14 Pro – 104 990 рублей.
7 сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. В Россию новые смартфоны планируется поставлять по параллельному импорту.
В Минпромторге РФ пообещали привезти новые модели iPhone по параллельному импорту
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