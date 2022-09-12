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Москва 24

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Технологии

09:58

Эксперты назвали функции iPhone 14, заимствованные у Android-устройств

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авторы портала Android Central представили список, состоящий из пяти функций, которые появились у смартфона iPhone 14, но ранее уже фигурировали в устройствах на операционной системе Android.

Эксперты обратили внимание на функциональный вырез Dynamic Island, в котором будет отображаться пользовательская информация, а размер окошка будет меняться по необходимости. Похожую функцию ранее реализовала компания LG в смартфонах LG V10 и назвала ее "Вторым экраном".

Помимо этого, сама по себе верхняя часть дисплея в iPhone теперь представляет собой не "монобровь", а овальный вырез, как это распространено в Android-смартфонах. В подобных устройствах используются и минималистичные круглые вырезы для селфи-камеры.

К "украденным" нововведениям авторы также отнесли функцию Always-On Display, которая демонстрирует выбранные данные даже на заблокированном экране смартфона, и динамическую частоту обновления экрана. Кроме того, айфоны научатся определять автомобильные аварии с участием владельца смартфона.

7 сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. В Россию новые смартфоны планируется поставлять по параллельному импорту.

Компания Apple представила новый iPhone 14

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