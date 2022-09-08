iPhone 14 в России будут стоить 85–135 тыс рублей

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Новые модели iPhone поступят на российский рынок по параллельному импорту в октябре, однако на сером рынке они появятся почти сразу после начала продаж в Европе. Такое предположение в беседе с РИА Новости озвучил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Если говорить о начале продаж в России, на сером рынке он появится уже 17 сентября, три модели, которые с 16 сентября будут продаваться в Европе. <...> Если говорить про параллельный импорт, эти первые три аппарата появятся через две – две с половиной недели, то есть от начала октября", – сказал он.

Российские цены на новые модели смартфонов Apple будут 1–1,5 раза выше европейских, считает Муртазин. Так, самый простой iPhone 14, за который в Европе просят порядка 1000 долларов, у нас обойдется в 95–100 тысяч рублей. А за топовый iPhone 14 Pro Max в России придется отдать порядка 135 тысяч рублей.

Накануне американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 в четырех модификациях, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. Главное изменение, ранее слитое в сеть, получили Pro-версии iPhone: вместо характерной "челки" они теперь имеют вырез в экране под названием Dynamic Island.

Предзаказ на новые модели смартфонов начнется с 9 сентября, а базовый iPhone 14 появится в зарубежных магазинах 16 сентября. Как сообщил в четверг глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, новые устройства Apple будут поставляться в РФ по параллельному импорту, поэтому у россиян будет возможность приобрести новинки.

