Цена на самый доступный iPhone в России снизилась на 30%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость популярного iPhone 11 с памятью 64 гигабайта снизилась в России на 30% и составила 40 тысяч рублей, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Уточняется, что, когда гаджет только вышел осенью 2019 года, цена на него составляла минимум 60 тысяч рублей. При этом последний раз стоимость данной модели достигала таких показателей в мае.

"Телефон быстро обрел популярность в кругах фанатов Apple – iPhone признали мировым лидером по продажам в 2020 году", – говорится в материале.

iPhone 11 на данный момент является одним из наиболее доступных на рынке среди смартфонов компании Apple.

Ранее сообщалось, что стоимость iPhone, ввезенных в РФ по параллельному импорту, упала на 30%.

К примеру iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 Тб в re:Store, МТС, "Ситилинке", "Связном" и других магазинах месяц назад стоил 245 990 рублей. Сейчас его можно купить за 179 990 рублей. Подешевели и более ранние версии девайса на 128 Гб, скинув в среднем 20 тысяч рублей.

Директор по продажам "МегаФона" Давид Борзилов подтвердил снижение цен на iPhone. По его словам, это связано в том числе с укреплением курса рубля. В свою очередь, пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова добавила, что снижению цен поспособствовало построение новых логистических цепочек.

