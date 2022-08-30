Россиянам предложили оплатить предзаказ iPhone 14 еще до премьеры

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Магазины "М.Видео-Эльдорадо" предложили россиянам оплатить сертификат на покупку iPhone 14 еще до премьеры, которая запланирована на 7 сентября. Стоимость сертификата составляет 50 тысяч рублей, сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что точная цена и срок поставки смартфона, который не будут официально ввозить в Россию после премьеры, станут известны позже.

"После того как станет известна дата старта продаж в наших сетях, сертификат станет активным и с покупателями свяжутся представители компании для уточнения всех деталей", – рассказал собеседник издания, близкий к ретейлеру.

Как отмечают эксперты, такой предзаказ "кота в мешке" – явление уникальное. Предположительно, он нужен для определения спроса на новое устройство и объем необходимых закупок по параллельному импорту.

Ранее стала известна стоимость iPhone 14. Цена на новую модель будет начинаться от 799 долларов. При этом стартовая цена на базовую модель iPhone 13 также начиналась с 799 долларов.

Apple не будет повышать цену на базовую модель для увеличения продаж и компенсации общего снижения отгрузок на рынке смартфонов в мире. Такое решение приняли на высшем уровне руководства.

До этого сообщалось, что Apple завершила сотрудничество с Джонатаном Айвом, который проработал в компании более 30 лет. Известно, что мужчина покинул должность еще 3 года назад, в 2019 году. Тогда Айв открыл собственную компанию LoveForm, и Apple решила продолжить работу с дизайнером в рамках соглашения о сотрудничестве.

В 2022 году договор не продлили. В Apple приняли решение приостановить "затратное" сотрудничество.

