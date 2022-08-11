В России заканчиваются запасы смартфонов iPhone и Samsung. По данным СМИ, китайские бренды обошли их в прошлом месяце по продажам.

Ретейлеры полагают, это связано с тем, что нет официальных поставок, а параллельный импорт никак не наберет обороты. С начала года объемы поставок Apple и Samsung сократились почти на 90%. Совокупная доля этих брендов в продажах может сократиться до 10% по итогам года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.