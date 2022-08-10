Поставки нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" восстановлены не будут

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Поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" восстановлены не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на словацкого оператора Transpetrol.

Представитель компании Линда Вашковичова подтвердила, что страна останется без сырья из "Дружбы".

При этом она отметила, что нефть РФ уже поступала в Словакию транзитом через Украину, а вскоре также достигнет Венгрии.

Ранее сообщалось, что компания "Транснефть" возобновила поставку российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Словакию и Венгрию. В словацком нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft подтвердили эту информацию, отметив, что сырье вновь стало поступать в страну.

