Завуч лицея в Екатеринбурге после "ЛГБТ-танца" учеников оштрафована на 40 тысяч рублей

12:04
Фото: телеграм-канал Mash
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал завуча лицея № 12, ученики которого исполнили танец, вызвавший у пользователей соцсетей неоднозначные ассоциации, на 40 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщает ТАСС.
"Мировой судья судебного участка № 1 Верх-Исетского судебного района Сергей Шляпников вынес решение, в соответствии с которым должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафных санкций на сумму 40 тысяч рублей. <…> Дело об административном правонарушении возбуждалось территориальным ОВД по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних")", – отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, завуч получила минимальный размер штрафа по вменяемой статье, максимальный составляет 50 тысяч рублей. В настоящее время вопрос с его уплатой уже решен.
Ранее в социальных сетях появилось видео с танцевального школьного конкурса. В рамках мероприятия десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга. После танцоры сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.
Позже министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора гимназии № 12 Любовь Кулеву. Он отметил, что организаторы соревнования не уделили необходимого внимания постановкам школьников.
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