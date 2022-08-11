Завуч лицея в Екатеринбурге после "ЛГБТ-танца" учеников оштрафована на 40 тысяч рублей

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал завуча лицея № 12, ученики которого исполнили танец, вызвавший у пользователей соцсетей неоднозначные ассоциации, на 40 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

"Мировой судья судебного участка № 1 Верх-Исетского судебного района Сергей Шляпников вынес решение, в соответствии с которым должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафных санкций на сумму 40 тысяч рублей. <…> Дело об административном правонарушении возбуждалось территориальным ОВД по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних")", – отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, завуч получила минимальный размер штрафа по вменяемой статье, максимальный составляет 50 тысяч рублей. В настоящее время вопрос с его уплатой уже решен.

Ранее в социальных сетях появилось видео с танцевального школьного конкурса. В рамках мероприятия десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга. После танцоры сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.

Позже министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора гимназии № 12 Любовь Кулеву. Он отметил, что организаторы соревнования не уделили необходимого внимания постановкам школьников.

