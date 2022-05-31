Губернатор Свердловской области пообещал не наказывать директора школы после ЛГБТ-скандала

Фото: телеграм-канал Mash

Директора школы № 12 в Екатеринбурге, ученики которой выступили с нетрадиционным танцем, не будут наказывать или увольнять. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, руководитель учреждения Любовь Кулева работает педагогом уже 50 лет, она получила множество наград и благодарностей.

"Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут", – сказал Куйвашев.

Глава региона назвал танец шуткой, напомнив, что шутить в России не запрещено.

В мэрии рассказали Ura.ru, что работодателем Кулевой является не региональное министерство образования, а городской департамент. Там директора школы уважают за заслуги.

"Она работает с 1980-х годов, регулярно проводит патриотические акции ("Бессмертный полк", "Вальс Победы"), отремонтировала футбольное поле (причем не за счет бюджета), делает бассейн. (Министр образования Свердловской области Юрий. – Прим. ред.) Биктуганов, возможно, высказался на эмоциях", – рассказал собеседник агентства.

После скандала родители школьников пришли в учреждение, чтобы подписать заявление в поддержку Кулевой и завуча. Одна из присутствующих женщин рассказала, что в лицее есть свобода слова и проявления в творчестве.

"Все документы, которые мы подписали, идут в поддержку и директора, и завуча, и классного руководителя. Нельзя насильно закрывать рот и грозить пальчиком", – отметила она.

Родители также призвали телеведущего Владимира Соловьева извиниться перед директором школы. По словам одного из них, дети имеют право на самовыражение, а миссия школы заключается в воспитании "хороших и здоровых детей".

Ранее в Сети появилось видео с танцевального школьного конкурса. В рамках мероприятия десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга. После танцоры сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.

Позже министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора школы. Департамент образования администрации города начал служебное расследование по факту произошедшего.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал танец учащихся гимназии № 12 в Екатеринбурге "гей-вечеринкой", а замглавы "Газпром-Медиа" Тина Канделаки предположила, что причиной произошедшего стали уроки толерантности и танцев.

