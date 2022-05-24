В медколледже в Перми запретили продавать сосиски в тесте несовершеннолетним

Фото: vk.com/podslushanoperm

В столовой пермского медицинского колледжа запретили продавать выпечку с колбасными изделиями несовершеннолетним. Соответствующая информация появилась в группе "Подслушано Пермь" в соцсети "ВКонтакте".

В столовой появилось объявление, что несовершеннолетним не будут продавать продукцию, имеющую в составе колбасные изделия.

"Любопытно, что входит в состав этой выпечки? Может, какие-то запрещенные вещества? Почему тогда в школах Перми подобная выпечка есть в открытой продаже и без ограничений по возрасту?" – написал автор публикации.

Исполняющая обязанности директора колледжа Ольга Плетнева рассказала, что Роспотребнадзор запретил колбасные изделия к реализации в общеобразовательных учреждениях, где учатся несовершеннолетние.

"У нас два потока студентов: одни – несовершеннолетние, одни – совершеннолетние", – приводит слова Плетневой издание "Подъем".

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