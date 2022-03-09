Учительницу, пожелавшую детям сгореть, отстранили от работы в Перми

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В Перми отстранили от работы преподавателя физики, которая пожелала школьникам сгореть. Об этом сообщает РИА Новости.

Об инциденте до этого сообщала местная пресса. Он произошел в школе № 116. Учительница озвучила данное пожелание во время эвакуации образовательного учреждения из-за срабатывания пожарной сигнализации. В этот момент женщину снимали на видео ученики.

Как объяснили в информационно-аналитическом управлении пермской администрации, педагог отстранен от работы на время расследования факта некорректного высказывания. Директору школы между тем поручили провести беседу с преподавательским составом об основах профессиональной этики.

Ранее в Иркутске прокуратура начала проверку из-за агрессивного поведения учителя ОБЖ одной из местных школ. До этого в Сети появилось видео на котором видно, как во время урока мужчина дает ученику подзатыльник, при этом нецензурно ругается. Затем он схватил второго ученика за рубашку, ругался и угрожал.

