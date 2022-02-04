13:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Иркутске прокуратура начала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором учитель ОБЖ во время урока бьет учащихся. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Иркутской области.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
На видео, размещенном в соцсетях, учитель ОБЖ одной из иркутских школ во время урока дает ученику подзатыльник, при этом нецензурно ругается. Затем он хватает второго ученика за рубашку, ругается и угрожает.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске учитель физики из школы № 68 грубо выгнал ученика из класса. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина ругается матом на ученика, толкает его к стене, а затем хватает за руку и выгоняет из класса. В самой школе комментировать ситуацию отказались.
Прокуратура Иркутска начала проверку по факту видео с агрессивным учителем ОБЖ
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