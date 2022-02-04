Прокуратура Иркутска начала проверку по факту видео с агрессивным учителем ОБЖ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Иркутске прокуратура начала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором учитель ОБЖ во время урока бьет учащихся. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Иркутской области.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На видео, размещенном в соцсетях, учитель ОБЖ одной из иркутских школ во время урока дает ученику подзатыльник, при этом нецензурно ругается. Затем он хватает второго ученика за рубашку, ругается и угрожает.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске учитель физики из школы № 68 грубо выгнал ученика из класса. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина ругается матом на ученика, толкает его к стене, а затем хватает за руку и выгоняет из класса. В самой школе комментировать ситуацию отказались.