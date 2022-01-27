В Свердловской области школьникам задали прочитать эротическую сказку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четвероклассникам в Реже задали прочитать сказку Александра Пушкина "Царь Никита и 40 его дочерей". Об этом сообщает E1.ru.

Мама одного из учеников рассказала, что соответствующее задание появилось в электронном дневнике.

"Я зашла в интернет, прочитала фрагмент и глазам не поверила. Распечатала, еще раз прочитала. Сыну ни слова говорить не стала. Не надо ему такое читать", – добавила женщина.

Родители усомнились, не рано ли их детям читать про девушек, которых природа обделила важной частью тела.

Мама одного из учеников отметила, что считает Пушкина гением и хорошо к нему относится, уточнив, что ее возмутила безответственность преподавателя.

Директор школы Светлана Шишканова рассказала, что учитель хотела задать "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях", но опечаталась.

"Учитель сама толком не смогла объяснить, как это произошло. <...> Я в курсе этой ситуации. Учитель в любом случае наказан дисциплинарно", – подчеркнула Шишканова.

После возмущений родителей ученикам поменяли задание.

Ранее сообщалось, что в школе № 12 Новочебоксарска, где учащимся дали в столовой маленькие порции салата из нескольких кусочков овощей, организовали проверку. Одна из матерей попросила губернатора региона Олега Николаева обратить на данный инцидент особое внимание и разобраться в этом вопросе.

