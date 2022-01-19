В Чувашии проверят школу, где детям дали маленькие порции салата

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Проверку организовали в школе № 12 Новочебоксарска, где учащимся дали в столовой маленькие порции салата из нескольких кусочков овощей. Об этом сообщает министерство образования Чувашии.

Фотографии такого салата выложили в группу "Про Город Чебоксары. Новочебоксарск" в социальной сети "ВКонтакте". Одна из матерей попросила губернатора региона Олега Николаева обратить на данный инцидент особое внимание и разобраться в этом вопросе.

В министерстве уточнили, что подобный инцидент еще раз подчеркивает необходимость строгого контроля за учреждением и качеством горячего питания в школах.

"В настоящее время отделом образования Новочебоксарска проводится внутренняя проверка. Данный вопрос у министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики на контроле", – заявили в министерстве.

Ранее директора Центра образования села Лаврентия на Чукотке оштрафовали за то, что творожную запеканку для детей там готовили с помощью дрели с насадкой для строительного миксера. Прокуратура провела проверку после того, как в соцсетях появились фотографии, на которых запечатлен процесс приготовления творожной запеканки в образовательном центре.