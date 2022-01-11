В Центре образования на Чукотке запеканку для детей готовили с помощью дрели

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Директора Центра образования села Лаврентия на Чукотке оштрафовали за то, что творожную запеканку для детей там готовили с помощью дрели с насадкой для строительного миксера, сообщает РИА Новости.

Прокуратура провела проверку после того, как в соцсетях появились фотографии, на которых запечатлен процесс приготовления творожной запеканки в образовательном центре.

Специалисты установили, что посуда, используемая в Центре для приготовления творожной массы для запеканки из творога, выполнена из алюминия, а размешивали творожную массу электрической дрелью.

В отношении директора учреждения возбудили административное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения", а в отношении юридического лица дело возбудили по статье "Повторное совершение административного правонарушения".

По результатам рассмотрения материалов дела руководитель центра, а также юридическое лицо оштрафовали на 3 тысячи рублей и 110 тысяч рублей соответственно.

Ранее массовое отравление произошло в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". В результате были госпитализированы 103 воспитанника. После инцидента на территории интерната был введен карантин.