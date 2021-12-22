СК проверяет инцидент в школе Хабаровска, где учитель выгнал ученика из класса

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Следователи проверят инцидент в хабаровской школе, где учитель грубо выгнал ученика из класса, сообщает РИА Новости.

Законность действий учителя решили проверить после появившегося в соцсетях видео, на котором учитель физики из школы № 68 ругается матом на ученика, толкает его к стене, а затем хватает за руку и выгоняет из класса. Что стало причиной такой агрессии, неясно, поскольку этого момента на съемке нет.

"В Сети 21 декабря опубликован видеоролик и информация о применении учителем одной из школ города Хабаровска неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении подростка 2007 года рождения. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося", – заявили в СК.

В самой школе комментировать ситуацию отказались.

Ранее сообщалось, что в тюменской школе охранник напал на подростка. По информации некоторых источников, мужчина схватил школьницу за горло и повалил на землю.