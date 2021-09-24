Следователи проверят видео о нападении школьного охранника на подростка в Тюмени

Фото: sledcom.ru

Следователи организовали проверку информации о нападении охранника на школьницу в Тюмени, сообщает RT.

В СМИ появилась информация, что во дворе одной из тюменских школ между охранником учебного заведения и подростками произошел конфликт.

"Сотрудник ЧОП схватил за горло школьницу и повалил ее на землю", – говорится в сообщении.

СК по Тюменской области проверят эту информацию. При установлении нарушений будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что полиция организовала проверку информации об избиении девочки сверстницей. Нападавшая била противницу ногами по голове.