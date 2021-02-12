Школьник погиб на уроке физкультуры в Ростовской области

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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено после гибели учащегося на уроке физкультуры в школе в Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом говорится на сайте СК РФ по региону.

12-летний мальчик, находясь в спортивном зале, зацепился за волейбольную сетку, в результате чего упал и ударился головой о напольное покрытие.

"В связи с ухудшением самочувствия в этот же день вечером он был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", – заявили в пресс-службе ведомства.

Теперь Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти школьника.