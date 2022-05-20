В Петербурге педагог потребовала от школьника извиняться на коленях

В Петербурге учительница потребовала от выпускника встать перед ней на колени. Молодой человек нахамил педагогу и получил в ответ такое предложение.

Видео конфликта выложили в соцсетях. В кадре парень на колени не встает, но перед учительницей в итоге извиняется. Педагога после случившегося вызвали к директору. Женщина написала заявление об увольнении. Она проработала в школе более 40 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.