Ситуация с лесными пожарами может ухудшиться в нескольких регионах РФ

Ситуация с лесными пожарами в нескольких регионах в ближайшее время может ухудшиться. Об этом предупреждают в Всероссийском научно-исследовательском институте по чрезвычайным ситуациям.

На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке дождей не предвидится, а ветер усилится до штормового. В Красноярском крае уже фиксируют огненный антирекорд.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.