Открытое горение в центре Иркутска ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение ликвидировано в Иркутске, где произошел пожар на площади в тысячу квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.

В настоящее время проводится проливка и разбор строительных конструкций. К тушению привлекли 45 человек и 12 единиц техники. Причина возгорания выясняется. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России и дознаватели.

Пожар вспыхнул в двухэтажном неэксплуатируемом здании на улице Красноармейской в центре города вечером 13 мая, затем огонь распространился по перекрытиям и перекинулся на строение, где раньше располагался Театр юного зрителя. 50 человек были эвакуированы. О пострадавших не сообщается.

В МЧС уточнили, что загоревшееся здание является объектом культурного наследия и относится к архитектурному комплексу, построенному с 1860 по 1907 год. Ранее в нем располагалась гостиница "Централь", а затем ТЮЗ, который переехал в соседнее здание в 2006 году из-за аварийного состояния строения.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в селе Хомутово в Иркутской области погибли пять человек, в том числе 11-летний ребенок. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

