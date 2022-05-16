Мужчина выжил после падения со второго этажа на арматуру

Фото: министерство здравоохранения Московской области

В Московской области мужчина упал со второго этажа на арматуру и остался жив, говорится на сайте регионального Минздрава.

Уточняется, что 20-летний мужчина был доставлен в приемное отделение больницы имени профессора Розанова. Из шеи пострадавшего торчал железный прут около 1,5 метра длиной и диаметром 16 миллиметров.

В сообщении говорится, что пациент упал на строительную площадку.

"Инородное тело спилено и удалено, выполнена хирургическая обработка раны и дренирование раневого канала. Можно сказать, что парень родился в рубашке", – рассказал завотделением экстренной хирургии Артем Косов.

Отмечается, что скоро мужчину выпишут из больницы.

"В стенах больницы молодой человек проведет меньше недели: его состояние не вызывает опасений, вскоре он отправится домой", – заключили в медучреждении.

Ранее в подмосковном Ногинске два ребенка упали из окна квартиры на шестом этаже. Дети выжили, у них диагностировали ушибы мягких тканей и сотрясение мозга.

