Мужчина выжил после падения со второго этажа на арматуру

14:19
Фото: министерство здравоохранения Московской области
В Московской области мужчина упал со второго этажа на арматуру и остался жив, говорится на сайте регионального Минздрава.
Уточняется, что 20-летний мужчина был доставлен в приемное отделение больницы имени профессора Розанова. Из шеи пострадавшего торчал железный прут около 1,5 метра длиной и диаметром 16 миллиметров.
В сообщении говорится, что пациент упал на строительную площадку.
"Инородное тело спилено и удалено, выполнена хирургическая обработка раны и дренирование раневого канала. Можно сказать, что парень родился в рубашке", – рассказал завотделением экстренной хирургии Артем Косов.
Отмечается, что скоро мужчину выпишут из больницы.
"В стенах больницы молодой человек проведет меньше недели: его состояние не вызывает опасений, вскоре он отправится домой", – заключили в медучреждении.
Ранее в подмосковном Ногинске два ребенка упали из окна квартиры на шестом этаже. Дети выжили, у них диагностировали ушибы мягких тканей и сотрясение мозга.
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