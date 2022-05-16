Свыше 1,7 тыс москвичей примут участие в чемпионате "Абилимпикс-2022"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице с 16 мая по 3 июня будет проходить чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс-2022". Участие в чемпионате планируют принять свыше 1,7 тысячи человек, среди которых – школьники, студенты и специалисты, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Первый замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова рассказала, что благодаря мероприятию каждый год тысячи горожан с инвалидностью получают возможность трудоустройства и развития в профессии.
"Столице сегодня необходимы профессионалы в различных областях. Уверена, что участники "Абилимпикса" способны составить конкуренцию лучшим соискателям. Им нет равных в работе, требующей внимания и любви к людям, а также в творческих профессиях, ручном труде и высокотехнологичных сферах", – отметила она.
Соревнования пройдут по 84 профессиональным компетенциям. Оценивать конкурсантов будут свыше 400 экспертов, среди которых – представители крупных компаний, технологических центров, российских производственных и торговых компаний. Лучших участников пригласят на работу.
"Абилимпикс" – международное движение, отвечающее за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Целью чемпионата является содействие в трудоустройстве.
Ранее стало известно, что российское правительство направит свыше 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций Запада. Свыше 25,5 миллиарда рублей направят на создание в регионах временных рабочих мест для россиян, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда граждан. Такую помощь смогут получить 400 тысяч россиян.
Еще более 7 миллиардов рублей направят на реализацию региональных программ. Около 6 миллиардов рублей направят на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов.
В службе занятости Москвы доступно более 400 тысяч вакансий
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