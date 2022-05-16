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Москва 24

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Происшествия

16 мая, 20:53

Пожар произошел в производственном здании в Красноярском крае

происшествияпожаррегионы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В производственном здании в Красноярском крае на площади около 1,5 тысячи квадратных метров произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что в ведомство поступила информация о загорании в производственном здании на улице Монтажников в краевом центре.

Известно, что пожар начался с возгорания в электрощитовой в пристройке. На борьбу с возгоранием направили 53 человека и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что трехэтажном административном здании спорткомплекса в Томске произошел пожар. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

На момент прибытия первого подразделения загорелась крыша здания. В тушении было задействовано 69 человек и 29 единиц техники. В настоящее время пожар ликвидирован.

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