Весь Госпожнадзор направлен на проверки населенных пунктов, подверженных пожарам

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Все сотрудники Госпожнадзора направлены на проверки обеспечения пожарной безопасности и профилактические обследования населенных пунктов, подверженных пожарам, следует из приказа врио главы МЧС Александра Чуприяна, передает ТАСС.

В частности, все инспекторы ГПН должны провести профилактическую работу на объектах социальной инфраструктуры, энергетики и транспорта, имеющих общую границу с лесными участками.

Также выездным обследованиям, говорится в документе, подлежат территории детских лагерей и садоводческих товариществ. Указывается, что такие меры приняты из-за осложнения пожароопасной обстановки.

С начала 2022 года в России возникло около 4 тысяч лесных пожаров. Без жилья в результате разрушения строений в жилых районах остались почти 2 тысячи человек.

12 мая по делу о массовых пожаров в Красноярском крае был задержан заместитель главы обеспечения жизнедеятельности города Уяр. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Причинение смерти по неосторожности".

Крупные пожары охватили регион 7 мая. Погибли 8 человек. Они находились рядом с очагами возгораний в Талажанке, селах Никольске и Курае, городе Заозерном и деревне Ашпатск. По данным следствия, причинами пожаров стали короткие замыкания электропроводок и ЛЭП, а также пал сухой травы.

