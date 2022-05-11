Три человека задержаны после гибели людей в пожарах в Красноярском крае

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Фото: телеграм-канал "ГУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"
Три человека задержаны после гибели людей при пожарах в Красноярском крае, которые произошли на территории региона 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.
В ведомстве уточнили, что мастеру участка Казачинского РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Красноярскэнерго" избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Также задержаны начальник Рыбинского РЭС и начальник района электрических сетей производственного отделения "Восточные электрические сети".
В помещениях РЭС проведены обыски, изъята имеющая значение для расследования уголовного дела документация. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся осмотры места происшествия и очагов возгорания, допрашиваются пострадавшие и свитедели.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Причинение смерти по неосторожности" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей".
В ведомстве уточнили, что число погибших в пожарах на территории Красноярского края 7 мая возросло до 8 человек. Люди погибли находясь рядом с очагами возгораний в Талажанке, селах Никольске и Курае, городе Заозерном и деревне Ашпатск.
По данным следствия, причинами возгораний стали короткие замыкания электропроводок и ЛЭП, а также пал сухой травы. Пожары, по предварительным данным, произошли в 60 населенных пунктах региона и уничтожили 827 строений и 9 социальных учреждений.
С начала 2022 года в России возникло около 4 тысяч лесных пожаров, рассказал ранее временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. По его данным, в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях огонь уничтожил почти 1,3 тысячи строений.
В общей сложности пострадали 72 населенных пункта и 8 садоводческих товариществ. Без жилья остались почти 2 тысячи человек, в том числе 392 ребенка. Кроме того, в результате природных пожаров на Урале и в Сибири 16 человек погибли и 18 пострадали. Госпитализация потребовалась шести пожарным.
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