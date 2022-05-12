Вице-мэр Уяра задержан по делу о массовых пожарах в Красноярском крае

14:03
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заместитель главы обеспечения жизнедеятельности города Уяр Красноярского края задержан по делу о массовых пожарах. Об этом сообщает РИА Новости.
"В рамках расследования уголовного дела о халатности задержан 28-летний заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности города Уяра Красноярского края", – рассказали в ведомстве.
Следственные органы возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц") и частью 1, частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Кроме того, рассматриваются признаки преступления, обозначенные частью 2 статьи 238 Уголовного кодекса ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей").
Следствие указывает на то, что на территории Уяра располагалась несанкционированная свалка с твердыми бытовыми отходами. Замглавы мэра города подозревают в том, что он проигнорировал письмо с требованием устранить нарушение пожарной безопасности.
В СК РФ уточнили, что на несанкционированной свалке произошло возгорание, в результате распространения которого были уничтожены 233 жилых дома.
Ранее сообщалось о задержании трех человек после гибели людей при пожарах в Красноярском крае, которые произошли на территории региона 7 мая. Это мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Красноярскэнерго", начальник Рыбинского РЭС и начальник района электрических сетей производственного отделения "Восточные электрические сети".
С начала 2022 года в России возникло около 4 тысяч лесных пожаров, рассказал ранее временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. Без жилья в результате разрушения строений в жилых районах остались почти 2 тысячи человек.
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