Вице-мэр Уяра задержан по делу о массовых пожарах в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель главы обеспечения жизнедеятельности города Уяр Красноярского края задержан по делу о массовых пожарах. Об этом сообщает РИА Новости.

"В рамках расследования уголовного дела о халатности задержан 28-летний заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности города Уяра Красноярского края", – рассказали в ведомстве.

Следственные органы возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц") и частью 1, частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Кроме того, рассматриваются признаки преступления, обозначенные частью 2 статьи 238 Уголовного кодекса ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей").

Следствие указывает на то, что на территории Уяра располагалась несанкционированная свалка с твердыми бытовыми отходами. Замглавы мэра города подозревают в том, что он проигнорировал письмо с требованием устранить нарушение пожарной безопасности.

В СК РФ уточнили, что на несанкционированной свалке произошло возгорание, в результате распространения которого были уничтожены 233 жилых дома.

Ранее сообщалось о задержании трех человек после гибели людей при пожарах в Красноярском крае, которые произошли на территории региона 7 мая. Это мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Красноярскэнерго", начальник Рыбинского РЭС и начальник района электрических сетей производственного отделения "Восточные электрические сети".

С начала 2022 года в России возникло около 4 тысяч лесных пожаров, рассказал ранее временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. Без жилья в результате разрушения строений в жилых районах остались почти 2 тысячи человек.