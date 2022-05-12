Пожарный погиб при тушении возгорания в лесу в Приморье

08:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожарный погиб при тушении природного пожара недалеко от частного сектора в Партизанске Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"В ликвидации пожара он участвовал вместе со своим командиром. Работать приходилось вручную (используя воздуходувки), техника подойти не могла из-за сложного рельефа местности", – говорится в сообщении.
Из-за слишком сильного задымления пожарный пропал из вида, спустя время его обнаружили мертвым. По данным властей Приморья, основной причиной возгораний в лесах являются действия людей.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае после гибели людей в пожарах задержаны три сотрудника РЭС. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Причинение смерти по неосторожности" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей".
По данным следствия, причинами возгораний стали короткие замыкания электропроводок и ЛЭП, а также пал сухой травы. Пожары, по предварительным данным, произошли в 60 населенных пунктах региона и уничтожили 827 строений и 9 социальных учреждений.
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