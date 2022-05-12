"Приключения Буратино", "Чиполлино" и "Тайна третьей планеты" выйдут в широкий прокат

Фото: кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты"; режиссер – Роман Качанов; производство – "Союзмультфильм"

Восстановленные версии классических советских мультфильмов "Приключения Буратино", "Чиполлино" и "Тайна третьей планеты" в июне выйдут в широкий прокат в российских кинотеатрах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип".

"Начиная с 1 июня зрители увидят на большом экране "Приключения Буратино" (1959 год, режиссеры – Дмитрий Бабиченко, Иван Иванов-Вано), "Чиполлино" (1961 год, режиссер – Борис Дежкин) и легендарную "Тайну третьей планеты" (1981 год, режиссер – Роман Качанов). При этом все ленты будут представлены в восстановленных версиях", – говорится в релизе.

Отмечается, что специалисты "Союзмультфильма" устранили дефекты и погрешности видео, чтобы максимально приблизить картины к оригинальному качеству изображения.

Прокат "Приключений Буратино" начнется 1 июня, "Чиполлино" – 9 июня, "Тайны третьей планеты" – 16 июня.

"Современные дети получат возможность познакомиться с богатством золотой коллекции, многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени", – заявила генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

Ранее в России в повторный прокат вышли "Ла-Ла Ленд", "Королевство кривых зеркал" и "Осенний марафон". Данные картины на больших экранах могут посмотреть жители Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов России.