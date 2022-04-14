"Ла-Ла Ленд" и "Королевство кривых зеркал" снова покажут в российских кинотеатрах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России в повторный прокат выйдут "Ла-Ла Ленд", "Королевство кривых зеркал" и "Осенний марафон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта "КАРО.Арт".
"С 14 апреля на экраны выходит "Королевство кривых зеркал" Александра Роу, с 21 апреля зрители смогут еще раз посмотреть знаменитый мюзикл с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, а также встретиться вновь и немного поностальгировать во время просмотра "Осеннего марафона" Георгия Данелии", – отметили в пресс-службе.
Данные картины на больших экранах смогут посмотреть жители Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов России. Уточняется, что показы "Ла-Ла Ленда" пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Кроме того, 20 апреля в столичном кинотеатре "Октябрь" пройдет обсуждение "Осеннего марафона" с писателем Евгением Жариновым.
Ранее стало известно, что в повторный прокат в РФ выйдет советская комедия "Любовь и голуби". Первый показ состоится уже 21 апреля. Звук и изображение киноленты будут полностью отреставрированы.
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