В ГД поддержали идею разрешить кинотеатрам не платить за музыку зарубежных авторов

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов поддержал идею освободить российские кинотеатры от платежей за использование авторской музыки в кино и мультфильмах недружественных стран.

"Надо освободить наши кинотеатры, особенно коммерческие, от всех отчислений по авторским правам, раз против нас играют нечестно. Раз нам пытаются что-то ограничить… нужно исходить из того, что люди хотят смотреть, пусть то и смотрят", – цитирует парламентария РИА Новости.

Чернышов отметил, что в России снимаются замечательные фильмы, однако если граждане хотят смотреть зарубежные, то кинотеатрам нужно обеспечить условия, при которых они не будут бояться брать такие картины в прокат.

С предложением ввести мораторий на платежи за использование авторской музыки в кино и мультфильмах, если речь идет о контрагентах из недружественных стран, ранее выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Он полагает, что в ситуации, когда необходимо взыскать денежные средства на заработную плату сотрудникам, платежи во Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности и в ООО "Российское авторское общество" являются дополнительной нагрузкой.