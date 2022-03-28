Россиянам рассказали, что можно посмотреть в кинотеатрах в апреле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В апреле россияне смогут посмотреть в кинотеатрах ряд российских и зарубежных фильмов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
С 7 апреля в кинотеатрах стартует показ фильма "Все везде и сразу" режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана. По сюжету главная героиня Эвелин переехала с мужем и дочерью из Китая в США. В Америке пара владеет семейной прачечной, поэтому времени на дочь и мужа у женщины практически не остается. Однажды с ней связывается муж из другой ветви времени и говорит, что лишь она сможет спасти мир.
Документалист Евгений Григорьев представит с 14 апреля картину "Подельники" о биатлонисте Петре, который бросил карьеру сборной и вернулся в родной поселок на Урале. В это время в поселке убивают знакомого спортсмена, а местный уголовник Витя начинает приглядываться к его невесте.
С 14 апреля в кинотеатрах также покажут фильм "Закат" мексиканского режиссера Мишеля Франко. Фильм расскажет о брате и сестре, которые после поездки в Акапулько потеряли связь с реальностью.
С 21 апреля на большом экране можно будет увидеть "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого. Картина основана на реальных событиях. В 1943 году Американская киноакадемия присудила премию советскому документальному фильму "Разгром немецких войск под Москвой", который операторы-документалисты снимали во время контрнаступления Красной армии в 1941–1942 годах. В фильме вымышленные студенты Лев Альперин и Иван Майский снимают уникальные кадры мужества и подвигов советских солдат.
Картину Кирилла Соколова "Оторви и выбрось" можно будет увидеть в кинотеатрах с 21 апреля. По сюжету Оля несколько лет провела в тюрьме за то, что выколола глаз любовнику, полицейскому Олегу. Из-за этого ее лишили родительских прав, однако женщина хочет забрать дочь у деспотичной матери. У нее это выходит, однако мать привлекает к своему плану Олега.
Мультфильм компании СТВ и студии "Сказка" "Бука. Мое любимое чудище" покажут на большом экране с 28 апреля. Картина расскажет о принцессе, которая сбежала из дворца, чтобы отправиться на поиски принца. Однако в ходе своего путешествия девушка попала в лапы чудовища Буки, разбойника, который хочет получить за принцессу выкуп. Однако враги становятся друзьями во время обратного пути во дворец.
С 28 апреля в кинотеатрах покажут фильм "1941. Крылья над Берлином". Картина расскажет о бомбардировке Берлина авиацией СССР в августе 1941 года.
С 1 мая студия "Союзмультфильм" представит "Суворова: Великое путешествие". Картина поведает о полководце Александре Суворове и Швейцарском походе во время войны с Францией.
Ранее сообщалось, что фильм Виктора Гинзбурга "Ампир V" по мотивам романа Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта, как это планировалось ранее. Причины переноса при этом не уточняются. Главную роль в картине исполнил Павел Табаков. Также в фильме снимаются Oxxxymiron, Федор Бондарчук, Вера Алентова и другие.
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