Премьера фильма "Ампир V" по Пелевину отменена

Фото: кадр из фильма "Ампир V"; режиссер – Виктор Гинзбург; производство – Кинокомпания "Квадрат"
Фильм Виктора Гинзбурга "Ампир V" по мотивам романа Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта, как это планировалось ранее, сообщает РИА Новости.
Новую дату выпуска фильма объявят дополнительно. Причины переноса при этом не уточняются.
Empire V – восьмой роман Пелевина, выпущенный в 2006 году. По сюжету молодой человек Роман Шторкин, обращенный в вампира Раму, раскрывает заговор элиты, согласно которому вампиры управляют человечеством, высасывая радость, мечты и деньги.
Главную роль в картине исполнил Павел Табаков. Также в фильме снимаются Oxxxymiron, Федор Бондарчук, Вера Алентова и другие.
Картину снимали на Новом Арбате и Кутузовском проспекте. Также в съемках задействовали особняки Чертковых и Морозовых.
Ранее премьеру картины "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" решили отложить в России на неопределенный срок. В международный прокат фильм должен был выйти в следующем месяце. Конкретно в России первые показы планировались 14 апреля. Причина переноса премьеры в РФ не уточнялась.
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